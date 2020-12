Imre Sooäär venitab otsuse vastuvõtmisega: kas minna riigikokku või mitte?

Kohtus Edgar Savisaarega seotud afäärides osalemises süüdi jäänud ja parlamendist seetõttu häbiga lahkunud Kalev Kallo asemele peaks astuma Imre Sooäär, ent ta on juba alates esmaspäevast avalikkust pinge all hoidnud, andmata selget vastust, kas ta läheb parlamenti või mitte. Kolmapäeva õhtul avalikustas Sooäär ka venitamise põhjuse - ta töötab praegu välisministeeriumis ning on leidnud endale uue kutsumuse karjääridiplomaatia näol. Sellest konundrumist teavitas ta avalikkust ühismeedia vahendusel, avaldame olukorrale valgus heitvast postitusest mõned olulisemad lõigud.

Tunnen , et pean teile selgitama olukorda, millesse saatus mind toonud on. Ütlen ausalt, et olen oma südames väga raske otsuse ees.Avasin pool aastat tagasi ome elus uue lehekülje karjääridiplomaadina. Sellele eelnes avalik konkurss, erinevad koolitused ja nüüd aitan üles ehitada Välisministeeriumi äridiplomaatia valdkonda.

Samas ei jäta mind muidugi külmaks see, mis toimub kogu meie riigis. Igapäevaselt Eesti eksportivate ettevõtjatega suheldes kuulen jätkuvalt, et neil on järjest raskem toimetada, sest ühe erakonna väljaütlemised ja sammud tänases valitsuskoalitsioonis halvendavad nende võimalusi kasvada ja areneda.

See mõjutab juba Eesti konkurentsivõimet ja majanduskliimat ning pidurdab ettevõtete kasvuvõimalusi. Järjest suurem ühiskonna suletuse poole liikumine vähendab meie riigi väljavaateid turgudel.

Olen tõisise veelahkme ees, kas jätkata tööd Välisministeeriumis või minna tagasi riigikogusse ja aidata kogu riigi jaoks raskel ajal teha veel raskemaid otsuseid. Ka see on suur ja oluline väljakutse.

Ma ei tee seda valikut uisapäisa. Just seetõttu olengi võtnud mõtlemisaega. Esmaspäeval on juba riigikogu istung, kus peaksin ametivande andma. Kaalun kõiki poolt ja vastu argumente ja teen selle otsuse oma enda südames, mitte kellegi teise huvides või mõju all.

Kui lähen Toompeale, siis kindlasti mitte kohatäiteks vaid missiooniga, et Eestit edasi viia. Päris kindlasti mitte lõhkuma, lärmama ja laamendama. See pole konstruktiivne.