Imre Sooäär: toome kooselu perekonnaseaduse kaitse alla

Imre Sooäär lähtub põhimõttest, et kõik Eesti pered peavad saama kindlustunde ja õiguskaitse, mitte ühtegi peret ei tohi jätta üksi ja turvatundeta. “Meil on täna kooseluseadus, mille rakendusakte pole. Sul on võimalus sõlmida küll kooselu, aga sa ei saa oma igapäevaseid toimetusi teha, sest rakendusaktid puuduvad. Kui toome kooselu perekonnaseaduse kaitse alla, pole rakendusakte vaja, sest perekonnaseaduses on kõik olemas. Samal ajal jääks paralleelselt kehtima nii traditsiooniline abielu nagu see perekonnaseaduses täna on kui ka kooselu, mis on kahe täiskasvanu vaheline liit. See lahendaks täna nii vabaabielus elavate perede õiguskaitse kui ka koosellunute ehk samasooliste probleemid. Ühtlasi annaks see õiguskindluse ka neile, kes on mures traditsioonilise abielu kestvuse pärast,” selgitas Sooäär oma mõtet.