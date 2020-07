Imre Sooäär tegi kannapöörde ja hakkas diplomaadiks

“Elujõgi toob vahel põnevaid pöördeid ja avab uue lehe. Mul on mingi kummaline teema klaveritega põõsas. Aastaid tagasi avastasin väliskomisjoni töövisiidil Moskvas Kremli kongresside palees kulisside taha unustatud musta ESTONIA klaveri mille klahvidelt tolmu pühkisin ja hinge sisse puhusin. Täna avastasin Islandi väljaku endise Karl Vaino EKP kontori ehk Valge maja fuajeest tuttuue valge Estonia klaveri, mille head annetajad on kinkinud Helsingi Eesti saatkonnale. Aga ma ei tulnud siia majja klaverit piinama,” teatas Sooäär täna sotsiaalmeedias.

Sooäär osales avalikul konkursil ja alustas tänasest tööd välisministeeriumi uues äridiplomaatia büroos. Ametivande andis värske diplomaat Sooäär e-riigile kohaselt digitaalselt. “Minu uueks missiooniks on Eesti ekspordile kaasa aitamine välisturgudel ning Eesti loomemajanduse ja digi-riigi kuvandi laiendamine. Diplomaadina on mu ülesandeks aidata kujundada Eesti välismajanduspoliitikat ning korraldada ärivaldkonna kõrgetasemelisi visiite ja tippkohtumisi,” rääkis Sooäär.

Loomingulisele inimesele kohaselt lubas Sooäär, et igavat riigiametnikku temast ei saa. “Võtan kaasa oma senised kogemused loomingus, ettevõtluses ja poliitikas ning rakendan need Eesti edu hüvanguks. Kindlasti tahan selleks kaasata globaalset Eesti kogukonda ja ehitada innovatsioonisildu maailma,” ütles Sooäär.

Sooäär lubas ka edaspidi jätkuvalt oma seisukohti avaldada ning muusikale mitte võõraks jääda. Sooääre kirjutatud laulud on mitmel korral jõudnud Eesti Laulu finaali, viimati aastal 2018, mil tema loo Sky esitasid Gerli Padar ja Eliis Pärna.