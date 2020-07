Imre Sooäär tegi kannapöörde ja hakkas diplomaadiks

Loomingulisele inimesele kohaselt lubas Sooäär, et igavat riigiametnikku temast ei saa. “Võtan kaasa oma senised kogemused loomingus, ettevõtluses ja poliitikas ning rakendan need Eesti edu hüvanguks. Kindlasti tahan selleks kaasata globaalset Eesti kogukonda ja ehitada innovatsioonisildu maailma,” ütles Sooäär.

Sooäär märkis ka, et Pädaste mõisahotell ja mõisas asuv restoran pole talle kunagi raha teenimise allikaks olnud, vaid eelkõige missioon, et ühte lagunenud kultuuriväärtust hävingust päästa ja talle uus hingamine anda. "Olen seda 25 aastat muude asjade kõrvalt vedanud ja aeg on edasi liikuda. Minu kompanjon Martin Breuer juhib endiselt mõisa ja tahan seal nõukogu liikmena ka tulevikus visioonile kaasa aidata. Aga alates tänasest pühendun tööle välisministeeriumis," ütles Sooäär. "Olen selle poole juba aastaid kuidagi alateadlikult oma elujõel lasknud ennast voolul kanda ja täna esimest päeva uutele kolleegidele silma vaadates selgus, et väga paljud neist polegi uued."

Sooäär tunnistas, et tal oli väga hea tunne, sest teda ootavad ees töökad ja professionaalsed diplomaadid, kellest paljudega on ta ise riigikogu väliskomisjoni kuuludes juba aastaid koostööd teinud. "Esimese riigiametniku kogemuse sain ju tegelikult riigikantseleis Eesti Euroopa Liidu eesistumise juures pool aastat töötades ja paljud kolleegid sealt on edasi liikunud välisministeeriumisse," viitas Sooäär.

Sooäär lubas ka edaspidi jätkuvalt oma seisukohti avaldada ning muusikale mitte võõraks jääda. Sooääre kirjutatud laulud on mitmel korral jõudnud Eesti Laulu finaali, viimati aastal 2018, mil tema loo Sky esitasid Gerli Padar ja Eliis Pärna.