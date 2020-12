Imre Sooäär otsustab esmaspäeval, kas läheb riigikokku või mitte

Esmaspäeval selgub, kas Sooäär annab riigikogu ees ametivande või jätkab äridiplomaadina välisministeeriumis. "Olen tõesti väga suure ja keerulise valiku ees ja teha seda uisapäisa oleks vastutustundetu. Pean põhjalikult kõik aspektid läbi kaaluma, sest kui tulen riigikogusse, siis kaotan ka oma diplomaatilise karjääri," nentis Sooäär, kes on korruptsioonikuritegudes süüdi mõistetud Keskerakonna saadiku Kalev Kallo asendusliige.

Sooäär ütles, et seadus ei võimalda diplomaatilist teenistust automaatselt peatada, kui ta peaks riigikokku minema. Ta on välisministeeriumi äridiplomaatia büroos töötanud tänavu suvest.

"Mul on aega kuni ametivande andmiseni, kas loobun mandaadist või mitte, ja kavatsen seda aega kasutada järele mõtlemiseks, oma pere ja mõttekaaslastega konsulteerimiseks," ütles Sooäär.

Sooääre otsus on kaalukas ka seepärast, et kui ta peaks riigikokku minema, võib see tähendada järjekordset tagasilööki koalitsiooni plaanile kevadeks abielureferendum läbi suruda. Koalitsioonist on teatanud isamaalased Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Siim Valmar Kiisler ja Üllar Saaremäe, et ei toeta referendumit ning Mihhail Lotman öelnud, et kaalub jätta hääletamata.

"Kui otsustan tulla riigikogusse, siis teen seal otsuseid vastavalt oma südametunnistusele. Referendumi ma tänasel esitatud kujul ei toeta. Annan oma otsustest ja valikutest teada riigikogus," sõnas Sooäär.

Järgmised kandidaadid on Terik ja Toots

Kui Sooäär otsustab riigikogu kohast loobuda, on järgmine asendusliige Tallinna volikogu esimees Tiit Terik.

Terik ütles, et pole riigikokku mineku asjus veel mingit seisukohta võtnud ega selleks ettevalmistusi teinud. "Mul on põhjust hakata sellele mõtlema siis, kui Sooääre vastus on kindel. Loomulikult oleks hea, kui ta otsustaks ikka parlamenti minna ja mina ei peaks nii tõsist otsust langetama," sõnas ta.

Nimelt saaks Terik seaduse järgi riigikogulasena volikogu esimehena jätkata, aga arvestades mõlema koha koormust, oleks see tema sõnul väga keeruline. "Raske oleks see otsus ka sellepärast, et mul on praegu piisavalt tegemist ja huvitav ka. Olen oma kohaga rahul," ütles Terik.