Imre Sooäär: mul on peaministri sõna, et ta töötab kõigi perede õiguste ja turvatunde eest

Imre Sooäär esitas abielureferendumi eelnõuga konkureeriva eelnõu, mille toetuseks kogub nüüd allkirju. Sooääre sõnutsi on praeguseks kogutud nii palju allkirju, et kui ka opositsioon tuleks ühtsena kaasa, oleks 51 toetajat koos. „Väga palju sõltub fraktsioonide distsipliinist ja riigikogu liikmete julgusest alla kirjutada. Paljude jaoks on hirm riigikogu liikme kohta kaotada suur, mis ületab kasu, mida ühe eelnõu toetamine võiks ühiskonnale tuua,” ütles Sooäär.

Riigikogulane kinnitas, et kui eelnõu ei muudeta, siis ta oma poolthäält sellele ei anna. Pealegi, kui tema kompromissi toetab piisav arv riigikogu liikmeid, ei näe ta samuti põhjust hääletada referendumi poolt. „Lahendab ju eelnõu ise täielikult referendumiga püstitatava küsimuse. Kõigi perede turvatunne tagatakse ja abielu jääb kehtima mehe ja naise vahel,” rääkis Sooäär.

Riigikogulaste seas kõneldakse, et siiski plaanitakse Sooääre algatus sahtlisse lükata. Sooäär sildistab väited spinnimiseks. „Minul on peaministri sõna ja selle nimel ta töötab, et kõigi perede õigused ja turvatunne oleks kindlustatud. Ta pole viimase 20 aasta jooksul mulle kordagi sõna murdnud,” uskus Sooäär. Tasub meenutada, et 2018. aasta lõpus pidas Jüri Ratas koalitsiooni EKREga võimatuks, kuid ometi just nemad kampa võeti.

Kallis ja lõhestav



Konkureeriva eelnõu esitamist põhjendab poliitik ka rahaga. „Milleks kulutada miljoneid olukorras, kus riigis on tervishoiukriis, majanduskriis, kümned tuhanded on kaotanud töö ja kindlustunde, iga päevaga kaotab veel. Milleks sellises olukorras rahvast lõhestav referendum, mis veelgi rohkem ebakindlust loob ja inimeste turvatunnet vähendab?” küsis Sooäär. Nimelt kuluks referendumile ligi kaks miljonit eurot.

Kui riigikogu ei tahagi kompromissi leida ja kõigi Eesti perede õigusi kindlustada, nagu põhiseadus nõuab, vaid ainult poliitilist vägikaikavedu, siis Sooääre väitel peavad kõik tegema sellest omad järeldused. „Siis on poliitikas olulised ainult võimumängud, aga inimeste põhiseaduslikest õigustest tegelikult ei hoolita.”