Imastu hooldekodus on nakatunud suurem osa klientidest ja vähemalt pool personalist koroonaviirusega

Imastu hooldekodu 85 kliendist on vähemalt 74 nakatunud koroonaviirusega. Lisaks on kinnitatud sama diagnoos 15 hooldekodu töötajal, kokku on neid 29. Kuna mõned testid on veel laboris, siis pole lõplikud tulemused selged.

Imastu hooldekodu juhataja Sigrit Kullang nentis, et viirus võis hooldekodusse jõuda mitmel viisil. “Meil olid kaks klienti, kes tulid just haiglast. Lisaks on mõnel töötajal olnud kontakt haigega. Meil on ka piiratud külastamine, aga mõned külalised on siiski käinud,” rääkis ta.

Seni on nakatunud hooldekodu elanike tervis stabiilne. Kullang märkis, et jäävad geograafiliselt just Ida-Virumaa ja Harjumaa vahele, mis on teadupäraselt Eestis suured nakkuskolded. Seega pole nakkuse jõudmises hooldekodusse midagi imestamisväärset.

Terviseameti pressiesindaja Merilin Vernik ütles, et pärast ühe hooldekodu töötaja haigestumist testiti kõiki elanikke ja töötajaid. “See on tavapärane hooldekodude puhul,” kõneles ta. Kuidas nüüd hooldekodu poole väiksema personaliga hakkama saab, arutavad juhataja ja kohaliku terviseameti regiooni juht omavahel sobiva lahenduse leidmiseks.

Tänahommikuse seisuga on terviseameti Põhja regioonis 155 hooldekodus haigestunud inimest, Lääne regioonis 52 inimest, Lõuna regioonis 131 nakatunut ja Ida regioonis kuni 300. Et mõned testid on veel analüüsimisel, selgub Ida regiooni hooldekodus nakatunute arv täpselt homseks hommikuks.