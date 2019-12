Ilutulestiku luksusmaksu idee on laualt maas, ent vabatahtlikud päästjad näevad rahastuseks teist lootuskiirt

Rahvaalgatus "Maksustame ilutulestikuga paugutamise vabatahtlike päästjate toetuseks" kogus 1355 allkirja ning algatuse loojad andsid need koos pöördumisega eelmise aasta alguses üle riigikogule. Teema leidis siis meedias laia kajastust. Pole ka ime - äsja oli ühiskonda raputanud signaalraketist alguse saanud põleng Saku vallas Nurmiko aiandis. Tegu oli ilmeka näitega, kui ohtlik võib ilutulestik olla.

Hiljem pole teemast enam eriti juttu olnud. Päästeliidu juht Kaido Taberland räägib Delfile, et suvel said nad riigikogu rahanduskomisjonist vastuse, kus öeldi, et antud maksu peetakse ebamõistlikuks. "Üks põhjendus oli see, et korjatav summa on suhteliselt väike ja haldamine läheb sellega võrreldes arutult kalliks," selgitab Taberland. Ta tunnistab, et ega nad väga ei uskunud, et mõte reaalselt teostub. "Tähtsam oli teemale tähelepanu tõmmata, see tähendab vabatahtlike päästjate rahastusprobleemile. See oli kaugem eesmärk."

Ta ütleb, et nii ka õnnestus ja küsimusest räägiti eri tasanditel. Nüüdseks on luksusmaksu idee siis laualt täiesti maas? "Jah, see on laualt maas. Komisjon ütles oma seisukoha."

Taberlandi kinnitusel on lootuskiiri, et vabatahtlike päästjate toetamine läheb paremaks. "Tänasel valitsusel on selge arusaam, et vabatahtlik pääste vajab enam finantseeringut. Arusaamine on tugev ja annab meile lootust ja aluse uskuda, et lähiaastatel olukord läheb paremaks."

Käesoleva aastavahetuse eel on laiemalt räägitud ohutusest ja sellest, kas ilutulestik kui selline üldse tarbetu. Näiteks Pärnu linn otsustas traditsioonilise ilutulestiku ära jätta. "Olukord on läinud paremaks, eriti omavalitsustes. Ka eraisikud mõtlevad, kas pauku ikka on vaja teha ja kuidas seda saaks teha turvaliselt," märgib Taberland muutustest.