Pühapäeval Kataloonia rallil elu sõidu teinud Tänak on Delfi lugejate suur lemmik. Tema sõite kajastavad ralliblogid sünnitavad aina uusi kasutajarekordeid. Videost ilmneb, et eestlaste tugev toetus nii internetis kui raja ääres on Tänaku jaoks motiveerivaks jõud. Igatahes on see tänaseks sihile viinud.

Palju õnne, Ott Tänak ja Martin Järveoja!