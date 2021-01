Ilus lumine talveilm naaseb! Sünoptik Kairo Kiitsak: vara veel oma suuski ja uiske nurka visata

"Umbes nädal aja eest rääkisin, et sulaperiood, mis hakkab kohe varsti lõppema, on lühiajaline ning seejärel muutub ilm taas külmemaks," sõnab Kiitsak Delfile. "Täpselt nii ka läheb. Juba homseks naasevad mitmele poole kerged miinuskraadid. Nüüd kuu viimastel päevadel jääme madalrõhkkondade mõjusfääri ja tulemas on lumelisa nii mandrile kui ka saartele."

Ta nendib, et kellele rõõm, kellele vaev, aga talvised ilmaolud kanduvad edasi ka küünlakuusse. "Veebruari alguses sarnane muster jätkub – ilma teevad madalrõhkkonnad, kuid temperatuurifoon on praegusega võrreldes tunduvalt madalam. Talvesõprade jaoks tõotab tulla igati meeldiv periood. Vara veel oma suuski ja uiske nurka visata."

Lund sajab üle Eesti

Ilmateenistuse nädalaprognoosis seisab, et homme päeval on õhutemperatuur 0 kuni -3, õhtuks lisandub külma ja algab järsem langus.

Reede öö hakul sajab saartel ja Eesti idaservas veidi lund. Pärast keskööd laienevad lumepilved lääne pole ning päeval sajab mitmel pool lund. Tuul pöördub põhjakaarde ja muutub päeval tugevamaks. Õhutemperatuur on -3 kuni -9. Öö hakul, kui taevas selgineb, siis langeb sisemaal veidi alla -10 kraadi, päeval on -1 kuni -4 kraadi.

Laupäeval liigub madalrõhkkond Narva taha ja selle servas sajab meil aeg-ajalt lund. Puhub tugev põhja- ja loodetuul. Õhutemperatuur on öösel -3 kuni -8, päeval -1 kuni -6 kraadi.

Pühapäeval eemaldub madalrõhkkond Karjala poole, aga selle läänepoolset serva mööda liigub üle Eesti veel lumepilvi, millest sajab kerget lund. Päeva peale jääb sajuhooge harvemaks. Õhutemperatuur on öösel -3 kuni -8, kohati kuni -10, päeval on -1 kuni -6 kraadi.

Uuel nädalal kuni 15 külmakraadi

Tuleval esmaspäeval tõmbub madalrõhkkond Eestist kaugemale ja pisut tõusva õhurõhu foonil on nii selgemat taevast kui madalaid pilvi, millest mõnes kohas lund pudeneb. Tuul on nõrk ja valdavalt läänekaarest. Õhutemperatuur langeb öösel -5 kuni -10, selgineva taeva korral -14 kuni -15 kraadini, päeval on -2 kuni -7 kraadi.

Teisipäeval liigub üle Eesti kõrgrõhuhari ja lund sajab kohati. Puhub mõõdukas läänekaare tuul, mis õhtul pöördub lõunasse ja tugevneb. Õhutemperatuur on saartel ja läänerannikul -3 kuni -8, mandril -10 kuni -15, päeval saartel ja läänerannikul 0 kuni -2, mandril -3 kuni -7 kraadi.