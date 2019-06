Ilta-Sanomat: Eestis elavad välismaalased tajuvad rassismi tõusu

Kuveidis üles kasvanud, Jeemeni päritolu isa ja eestlasest ema tütar Kristi Ockba aga leiab artiklis, et EKRE on suutnud kõnetada neid Eesti inimesi, kellest riigi majandusedu on mööda läinud, lubades näiteks langetada alkoholiaktsiisi ja otsides süüdlasi. Tema sõnul on paljudele maainimestele alkoholi ja vorsti hind olulisem kui sisserände piirarvud või põgenikekvoodid.

Wolti kullerina töötav Ahmed Raza aga räägib talvel aset leidnud juhtumist, kus vihane vene keelt rääkiv autojuht haaras kindalaekast noa ja püüdis teda rünnata. Mees tegi selle kohta politseile ka avalduse. Razal on eestlasest naisega ka laps, kuid paar on lahutatud ja kui ta pärast reisi Pakistani Eestisse tagasi pöördus, oli tema elamisluba tühistatud. Nüüd ootab Raza selles küsimuses kohtuotsust.

Euroopa Parlamenti valituks osutunud Jaak Madison Razale artiklis kaasa ei tunne, öeldes, et Raza ilmselt abielluski Eesti naisega ainult selleks, et elamisluba saada. Madison ütleb ka otse välja, et soovib Eestisse tulevaid inimesi päritolu järgi valida. Nii võivad tema sõnul tulla Eestisse kaheks aastaks tööle näiteks ukrainlased, sest nende religiooniks on ristiusk.

Soomlased on aga Madisoni silmis head ja ta arvab, et soomlased hakkavad Tallinna kolima mitte ainult maksude, vaid ka turvalisuse pärast ning võrdleb Helsingit Stockholmi immigrantide linnajao Rinkebyga.