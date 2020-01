Ilmateadlane: paistab, et tänavu õiget talve ei tulegi, soe ja vesine ilm jätkub

"Paistab, et soe, tormine ja vesine ilmastik jääb vist kevadini püsima. Aga vähemalt tuleb kevad siis varajane ja soe," rääkis Kamenik ETV saates "Ringvaade".

Kamenik lisas, et sarnane talv oli viimati 2007. aasta lõpus, kui oli läbivalt soe ja lund polnud. Toona lõppes talv suure lumetormiga. "Talve madalaim temperatuur oli -16,8, isegi -20 kraadi ei tulnud. Kuidas sellel korral, veel sada protsenti öelda ei saa, aga paistab, et kõik läheb selles suunas, et ilmastik on meil siin väga soe," ütles Kamenik.

Kameniku sõnul näitavad viimaste nädalate protsessid seda, et suuri pöördeid tulla ei tohiks. "Tundub, et jugavool hoiab külma ja lund eemal. Tuleb sõita Lapimaale, kus lund veel on," soovitas Kamenik.

Sooja ilma põhjusi peab tema sõnul otsima Arktikast, sest jääd on jäänud vähemaks ja õhuringlus on muutunud. "See tähendab, et Ameerika poolel ja Gröönimaal on seevastu külmem," ütles Kamenik, et Gröönimaal mõõdeti hiljuti -66 kraadi.

Kameniku sõnul on kliimamuutused osaliselt kindlasti inimtekkelised. "Mina ütleksin, et kliimamuutus tähendab meie jaoks soojenemist, eriti just talvisel ajal," lisas ta.