ILMATEADE | Järgnevad päevad mööduvad mornide ja põdurate vihmahoogude saatel, sekka väheke selgemat taevas

Pühapäevane öö tõotab läänepoolsetes maakondades vihmasabinat, puhumas on tugevam kagusuunaline tuul. Päev toob kaasa kõrgrõhuala mõju, mille tulemusena möödub valge aeg ilma saju ja paksema pilvkatteta. Tuul nõrgeneb ja puhub lõunakaarest. Õhutemperatuur on öösel 4-9 kraadi, öö hakul Kirde-Eestis veidi üle 0 kraadi, päeval 7-10 kraadi.

Esmaspäev toob Kesk-Euroopast uue madalrõhkkonna üle Läänemere - tihedam sadu küll Eesti pinnale ei pruugi jõuda, ent taevas kattub sellegipoolest madalate pilvedega, millest võib nõrgemat vihma tibada. Kagutuul tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 3-8, päeval 6-10 kraadi.

Teisipäeval sajab Lääne-Eestis nõrka vihma, idapoolsetesse maakondadesse paksem pilvemass tõenäoliselt ei jõua. Puhub tugev kagu- ja lõunatuul, mis nõrgeneb õhtupoolikul. Selgema taevaga öö korral langeb õhutemperatuur öösel Ida-Eestis 0 kraadi lähedale, suuremal osal on aga pilvine ja õhutemperatuuriga 2-7, päeval 5-9 kraadi.

Kolmapäev on suurema sajuta, ent pilvekiht võib öösel mõnes kohas hõreneda ja siis langevad termomeetrinäidud sisemaal 0 kraadi lähedale, valdav õhutemperatuurifoon on aga 3-8 kraadi. Päev on enamasti pilvine ja üksikute vihmahoogudega. Kagutuul tugevneb ja seda eelkõige saartel. Õhutemperatuur on 5-8 kraadi.

Neljapäeval puhub Eestis tugev kagutuul. Siin-seal sajab vihma. Lõunakaarest jätkub sooja õhu juurdevool. Õhutemperatuur on öösel 2-7, päeval 4-9 kraadi.

Reedel võib Lääne-Eestisse vihma jõuda. Venemaal püsiv kõrgrõhuala peaks idapoolsed maakonnad sajust vabad hoidma. Kahe rõhuala piirimail puhub tugev kagu- ja lõunatuul. Õhutemperatuur on öösel -1 kuni +4 kraadi, saartel kuni +7, päeval 0 kuni 5 kraadi.