Ilmar Raag: Christopher Nolani filmi võtted on Tallinnale nagu lotovõit

Kui Nolani meeskond Tallinna linnaga võttepaikade kasutamise osas kokkuleppele ei jõua, siis minnakse lihtsalt mujale, ütles Raag Delfile. "Nad ei tule Tallinnasse mitte sellepärast, et meil on toredad inimesed madalad palgad. Nad tulevad sellepärast, et meil on nende jaoks selle filmi huvides omanäoline keskkond ja kui nad seda keskkonda ei saa, siis ei ole neil mõtet siin midagi teha," rõhutas Raag.

Seda, kui suur kahju sünniks projekti läbikukkumisest, on Raagi sõnul raske hinnata, kuid Nolani filmide vaatajaskond on maailmas suurimate seas ja võrreldav Peter Jacksoni "Sõrmuste isanda" filmidega, mis edendasid Uus-Meremaa turismi, ehkki Uus-Meremaad ei mainitud filmides kusagil. "See tõuge nii turismile kui ka võtete ajal majandusele oli väga vägev," märkis Raag.