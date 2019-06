Ilmaprognoos: lähipäevad on vihmased. Mõnusat rannailma on taas oodata nädalavahetusel

Terveks selleks töönädalaks jääme Lääne-Euroopa madalrõhuala ja meist põhja pool tugevneva ja siis Venemaale liikuva kõrgrõhuala piirialale. Nende kahe vahele mahub niiskem ja väga sooja ning veidi jahedamat õhumassi eraldav frontaalvöönd, mis poolitab Eesti esialgu põhja-lõuna suunaliselt, seejärel aga loode-kagu suunaliselt kaheks. Frontaalala piires sajab vihma, on äikest ja sadu võib kohati olla ka tugev.

Teisipäeval avaldab Läänemere poolt survet madalrõhkkond ja kõrgrõhkkonna mõju nõrgeneb. Edelavool toob niiskust. Öö on rahulik ja üksikute vihmahoogudega ning need on enamasti nõrgad. Päeva arenedes lisandub sajupilvi ja pärastlõunal jõuab saartele tugevam sajuala, mis õhtuks laieneb mandrile, kohati võib sadu olla tugev ja on võimalik ka äike. Ida- ja kirdetuul tugevneb 5-11 meetrini sekundis, õhtul saartel puhub tuul kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on öösel 10 kuni 16 kraadi, päeval 17 kuni 23 kraadi, Lõuna-Eestis aga 25 kuni 27 kraadi.

Kolmapäeval sajab vihma, kohati on äikest ja sadu on tugev, väiksem on sajuvõimalus Kagu-Eestis. Puhub tugev kirde- ja idatuul, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on öösel 11 kuni 17 kraadi, Põhja-Eestis langeb sisealadel temperatuur kohati 8 kraadini. Päeval ulatub temperatuur 14 kraadist põhjarannikul kuni 24 kraadini Kagu-Eestis.

Neljapäeval sajab kohati hoovihma, püsib äikesevõimalus. Ida- ja kirdetuul rahuneb päeva jooksul mandril ja pöördub Lõuna-Eestis kagusse, kuid Soome lahe rannikul ulatuvad tuuleiilid veel 15 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on öösel 9 kuni 13 kraadi, Kagu-Eestis kuni 15 kraadi, päeval 20 kuni 25 kraadi, Lõuna-Eestis võib tõusta kuni 28 soojakraadini.