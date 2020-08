Ihaste ratsakooli endist direktorit kahtlustatakse varateismelise suguühtesse meelitamises

Lõuna ringkonnaprokuratuurist kinnitati, et endine Ihaste ratsakooli direktor Marko Villemson vahistati kahtlustusega korduvalt alaealiste isikute suguühtesse ahvatlemise eest.

"Saame kinnitada, et möödunud nädala reedel taotles prokuratuur mehe vahistamist kaheks kuuks ning kohus selle taotluse ka rahuldas," avaldas Lõuna Ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Maria Gonjak Delfile. "Kahtlustus on esitatud karistusseadustiku § 145 lg 2 ja § 179 lg 1 järgi kvalifitseeritavates kuritegudes."

Millest täpsemalt jutt?

Paragrahve lugedes saab järeldada, et Villemson ahvatles suguühtesse alla 14-aastast isikut ning seda mitte esimest korda - paragrahvi teise lõike alusel on järeldatav, et Villemson on säärase teguviisiga seadusesilma pilgu alla jäänud varemgi.

§ 145: Suguühe või muu sugulise iseloomuga tegu lapseealisega

(1) Täisealise isiku poolt noorema kui neljateistaastase isikuga suguühtesse astumise või muu sugulise iseloomuga teo toimepanemise eest – karistatakse kuni viieaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud käesolevas jaos sätestatud kuriteo, – karistatakse kahe- kuni kaheksa-aastase vangistusega.

§ 179: Lapseealise seksuaalne ahvatlemine

(1) Nooremale kui neljateistaastasele isikule pornograafilise teose või selle reproduktsiooni üleandmise, näitamise või muul viisil teadvalt kättesaadavaks tegemise või sellise isiku nähes suguühendusse astumise või muul viisil teadvalt tema seksuaalse ahvatlemise eest –

karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

Marko Villemson on töötanud erinevates tallides nii Eestis kui välismaal pea 30 aastat. 2010. aastal sai temast Eesti rakendispordi peatreener. Süüdistustest tulenevalt tagandati Villemson oma senisest ametikohast Ihaste ratsakooli direktorina.