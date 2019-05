Igor Taro: presidendil võiks olla Kagu-Eestis suveresidents

"President näitab sellega väga tugevalt eeskuju kõigile neile, kelle jaoks tunduvad meie maakonnad pealinnast "liiga kaugel"," ütles ta. "Varasemalt on Vabariigi Valitsus teinud siinkandis paaril korral väljasõiduistungeid, aga need on sellised kiired pealelennud, kus esimesel võimalusel tuisatakse eksootilise elamuse saamise järel tagasi mugavasse ministeeriumitooli."

Töötada ajutiselt Kagu-Eestis polnud Taro hinnangul kindlasti presidendile mugavusvalik, nagu kagueestlastelgi kipub olema keeruline pealinna vahet sõitmine, sest kogu elu koondub sinna. "Tegelikult on Kagu-Eestis võimalik tegutseda maailmatasemel nii tööstus- kui ka väikeettevõtluses. Tutvustasime presidendile neid näiteid, kui ta käis vahetult pärast ametisse astumist esimestel maakonnaviisiitidel. Jäi mulje, et talle väga meeldis," rääkis Taro. Ta usub, et president veedab koos kantselei personaliga Kagu-Eestis mitu meeleolukat, töist ja huvitavat nädalat.