Igor Gräzin: e-valimised tuleb tühistada

Gräzin saatis valimiskomisjonile oma pöördumise eelmisel kolmapäeval.

Riigi valimisteenistus kommenteeris juhtunut alustades sellest, et antud teema ei puudutanud kuidagi e-hääletamise rakendust, sest seal olid kõik nimed ja otsing korrektsed. Samuti oli korras valimiste veebilehel avaldatud kandidaatide koondnimekiri.

"Aga tõepoolest 21. mail oli tõrge veebilehe kandidaatide nime otsingus, mis ei töötanud, kui kasutati täpitähti. See puudutas kõiki kandidaate, kelle nimes on täpitähed. Veast teada saades parandati see koheselt," selgitas valimisteenistus.

Alljärgnevalt on toodud Gräzini avaldus valimiskomisjonile täies mahus:

"Minu poole on pöördunud paljud valijad, kes kurdavad, et neil puudub võimalus e-valimiste käigus minu poolt hääletada.

Sisestades otsingusõna „Gräzin“ või „Igor Gräzin“, saadakse vastuseks, et selle nimega kandidaati ei leitud. Selle tulemusel puudus neil võimalus minu poolt hääletada. Mitmel juhul levis väärinfo, et ma tegelikult enam ei kandideeri.

Palun koheselt mittetöötav valimisrakendus silmapilkselt parandada ja leida võimalus taastada seaduslik valimiste olukord.

Palun välja selgitada ja mulle koheselt teada anda, mitu korda on e-valimiste ajal kasutatud otsingusõna „Gräzin“ ja/või „Igor Gräzin“, mille tulemisena on neile kuvatud vastusena „selle nimega kandidaate ei leitud“. Paljud nendest inimestest on lahkunud valimislehelt häält andmata.

Ühtlasi palun kaaluda võimalust tühistada e-valimised, kuna olukorras, kus otsingumootor nime „Gräzin“ korral vastet ei anna pole e-valimiste perioodil täidetud valimiste vabaduse, üldisuse, ühetaolisuse ja otsesuse põhimõtteid."