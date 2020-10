Iganeljapäevased protestijad peaksid nende solvamise tõestamiseks kohtusse minema

Möödunud neljapäeval korralist valitsuse pressikonverentsi valitsuskriisi tõttu ei toimunud. See ei takistanud iganeljapäevalisi protestijaid liikumisest "Jah vabadusele, ei valedele" kogunemast Toompea lossi ette, et seal meelt avaldada. Liikumine väitis, et ühte nende liiget oli "pederastiks" sõimatud. Kuigi esiti väitis liikumine selleks meheks olevat EKRE saadiku Tiit Kala, siis hiljem säärane väide eemaldati. Seni pole protestijad tõenditega kinnitanud, miks nad pidasid solvajaks Kala.

Kuigi Toompea lossi ees on turvakaamerad, siis selle salvestist ilma kohtuteeta ei avaldata. "Toompea loss on riigikaitseobjekt ja salvestise avalikustamine võib riigikaitseobjekti ohustada või lihtsustada selle vastase ründe toimepanemist," viitas politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Kristjan Lukk avaliku teabe seadusele. Ainus viis salvestist näha oleks pöörduda laimamise ning solvamise puhul tsiviilkohtusse, kus oleks video üheks tõendiks toimuvast.

Protestiliikumise üks algatajatest Maris Hellrand ütles, et praegu pole selge, kas nad võtavad kuluka kohtutee ette. Kuna protestijad väidetavat solvajat ise ei jäädvustanud, pole seni võimalik tõestada, kas sündmus toimus ning kui see nii oli, siis kes säärase solvangu ütles.

Delfi tugines oma varasemas artiklis solvaja isiku puhul protestiliikumise väitele, mis ei ole saanud tõestust ega kinnitust ning Delfi vabandab Tiit Kala ees.