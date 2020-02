Iganädalane küsitlus: EKRE toetus kasvab taas

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 33,1%, Keskerakonda 20,5% ja konservatiivset rahvaerakonda (EKRE) 17,5% valimisõiguslikest kodanikest. Esikolmikule järgnevad Eesti 200 (9%), sotsid (8,7%) ning Isamaa (6,6%).

Märkimisväärselt on muutunud vaid EKRE toetus, mis on nädal varasemaga võrreldes kasvanud 1,5% ning viimase kolme nädalaga 3,4%. Eesti 200 toetus nädalaga ei muutunud ning nende kümme nädalat järjest kestnud tõus on hetkel peatunud.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 44,6% ja opositsioonierakondi 41,8% vastajaist.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 28. jaanuarist 25. veebruarini ning kokku küsitleti 4004 valimisealist Eesti kodanikku.