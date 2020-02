Igal aastal haigestub vähki umbes 50 Eesti last

Kõige nooremad vähidiagnoosiga patsiendid on vaid ühe päeva vanused. Laste kõige sagedasem pahaloomuline kasvaja on leukeemia, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Vaprad lapsed näevad terveks saamise nimel aastaid vaeva. Tartu ülikooli kliinikumi hematoloogia ja luuüdi transplantatsiooni osakonna juhataja Ain Kaare rääkis, et kliinikumis on lapsi, kellele on vereloome tüvirakkude siirdamist tehtud kolm korda järjest. Täiskasvanud seda üle ei ela.

"Mul on töö juures kabineti seina peal on üks pilt, mille on joonistanud üks tookord viieaastane poiss, kuhu ta on alla kirjutanud, et "doktor Kaare on minu sõber". Sinna olin mina joonistatud ja minu käes oli üks kott ja selle koti sees pidid olema need vereloome tüvirakud, mida me talle siirdasime," ütles Kaare.

Ta lisas, et lastel aitab pahaloomuliste kasvajatega toime tulla lootus ja optimism ning nad oskavad nautida seda, kui neil on hea olla.

Vähihaigete laste vanemate liidu juht Kaili Lellep rääkis, et haige laps vajab ööpäevaringselt kõrvale toetavat lapsevanemat, kes teda lohutab ja vajadusel kõike selgitab ning temaga tegeleb, et viia mõtted haigusest eemale. Vähihaiged lapsed on tihti haiglas kuude viisi.

Laupäeval saatsid kuldsed lindid ning kuldses valguses teletorn ja Tallinna lastehaigla haiglapalatitesse ja kodudesse sõnumi, et raskelt haiged lapsed ei ole üksi ja nende peale mõeldakse lootuses, et juba homme on neil parem. Kuldset linti tunneb kogu maailm.