Iga viies üle 80-aastane on saanud esimese vaktsiinidoosi

Sel nädalal on Eestis tehtud üle 18 600 vaktsineerimise ning sellega jätkatakse ka nädalavahetusel. Vähemalt ühe vaktsiinidoosi on praeguseks saanud 61 316 inimest ja mõlemad vaktsiinidoosid 25 831 inimest. Kokku on vaktsineerimisi tehtud 87 147.

„Praeguseks on Eestis vähemalt ühe vaktsiinidoosiga vaktsineeritud rohkem inimesi kui teadaolevalt koroonaviirusega nakatunuid kogu COVID-19 pandeemia jooksul," sõnas tervise- ja tööminister Tanel Kiik. Ta lisas: „Ligi aasta kestnud kriisist väljumiseks on esmatähtis, et suudaksime vaktsineerimisega kaitsta COVID-19 haiguse suhtes kõige haavatavamaid ehk üle 80-aastased ning teatud diagnooside ja haigustega inimesi, kes võivad põdeda COVID-19 haigust väga raskelt ja vajada haiglaravi."

Praeguseks on neist vaktsineeritud viiendik. Kui lubatud tarnegraafikud peavad paika, siis jõuatakse kõikide selles vanuserühmas vaktsineerida soovijateni ministri sõnul märtsi lõpuks.

Vaktsineerimise võimaluse on saanud kõik seda soovinud tervishoiuasutuste töötajad haiglates ja perearstikeskustes, ambulatoorses eriarstiabis, eratervishoius, enamik ka hambaravikliinikutes ja apteekides. Samuti on Kiige sõnul lõpusirgel esimese doosiga vaktsineerimine hooldekodudes. Perearstid on järk-järgult alustanud üle 80-aastaste vaktsineerimist ja juba ka alla 70-aastate riskirühma kuuluvate inimeste vaktsineerimist.

Kõigil perearstidel pole veel vaktsiini

Piiratud vaktsiinikoguste tõttu ei ole riskirühmadele mõeldud vaktsiin jõudnud veel kõigi Eesti perearstideni. Riskirühma kuuluvate inimeste vaktsineerimiseks on COVID-19 haiguse vastast vaktsiini võimaldatud praeguseks 560 perearstinimistule 785-st. Vaktsiini on võimaldatud perearstidele järk-järgult kõrgemas nakkusriskis olevate maakondade kaupa ja hiljemalt märtsi keskpaigaks peaks olema jõudnud riskirühmade vaktsineerimiseks mõeldud vaktsiini esimesed kogused kõigi Eesti perearstideni.

Lasteaiaõpetajateni jõutakse märtsis

AstraZeneca esimestest vaktsiinitarnetest võimaldati vaktsiini haridusasutuste töötajatele, politsei- ja päästeteenistujatele ning kaitseväele. Haridusasutuste puhul on alustatud üldhariduskoolidest – põhikoolide ja gümnaasiumite töötajatest ning tegeletakse vaktsineerimist soovivate lasteaedade ja -hoidude töötajate nimekirjade koondamisega. Eesti Haigekassa ootab nende nimekirju läbi eesti.ee 25. veebruariks. Lasteaedade- ja lastehoidude töötajate vaktsineerimisega on plaanis alustada märtsi teisel nädalal, kui Eestisse jõudnud vaktsiinikogused seda võimaldavad. Märtsis algab ka kohalike omavalitsuste sotsiaalhoolekande töötajate vaktsineerimine.