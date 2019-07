Iga viies Eesti elanik elab vaesusriskis

Materiaalses ilmajäetuses elavatel inimestel on väga piiratud ressursid ja nad puutuvad kokku vähemalt nelja ilmajäetuste näitajaga üheksast. Ilmajäetuste näitajad on üüri- ja kommunaalkulude tasumine, kodu piisavalt soojas hoidmine, ettenägematud kulutused, üle päeva liha, kala või nendega samaväärsete valkude söömine, nädalane puhkus eemal kodust, auto, pesumasin, värviteler või telefon.

Tööintensiivsus võrdleb töötatud kuude arvu ja maksimaalset kuude arvu, mida töötamisele sai kulutada. Tööintensiivsus puudutab leibkonna tööealisi ehk 16-64-aastaseid inimesi.

Ekvivalentnetosissetuleku kasv

Eestis kasvas ekvivalentnetosissetulek 2008. aastast 2017. aastani 65%, mis on üks suuremaid kasve Euroopa Liidus. Ekvivalentnetosissetulek on sissetulek leibkonnaliikme kui tarbimisühiku kohta, mille arvutamiseks jagatakse leibkonna sissetulek liikmete tarbimiskaalude summaga. Seejuures annab ekvivalentsuurus igale leibkonna liikmele kaalu vastavalt vanusele. Ekvivalentnetosissetulek kasvas küllaltki hüppeliselt lisaks Eestile ka Rumeenias (73 protsenti), Poolas (64 protsenti), Bulgaarias (58 protsenti) ja Slovakkias (56 protsenti). Uuringus arvestati nende inimestega, kelle sissetulek on riigi keskmisest vaid pool, mis tähendab, et need kodanikud ei saa endale põhivajadustest rohkemat lubada.