Idavirulased on viirusest hästi informeeritud. Miks seal nakkus siiski levib?

Huvitaval kombel kasutavad kriis.ee veebilehte just vene keelt kõnelevad inimesed eesti keelt kõnelevatest rohkem. Lisaks on Ida-Virumaa elanike informeeritus viirusest teiste maakondade elanike omast isegi pisut kõrgem.

Töötus kõrgem

Kuigi teadlikkusega on justkui venekeelses elanikkonnas kõik hästi, võib viiruse leviku visa kasvu põhjust otsida hoopis inimlikest muredest. Turu-uuringud leidsid detsembri alguses korraldatud küsitluse põhjal, et 41 protsendil Eesti elanikest on sissetulekud vähenenud. See aga tähendab, et inimesed ei pruugi vaid kerge köhaga koju jääda, sest haiguspäev tähendab kohe palga vähenemist.

Kuigi elanike võimalus kaugtööd teha suurenenud, siis jällegi tuleb rõhuda tõsiasjale, et suur osa töökohti on Ida-Virumaal just tööstussektoris. Viru Keemia Grupi ohutuse- ja kvaliteedijuht Ksenia Moskvina ütles Delfile, et 2000 töötajaga ettevõtte operatiivpersonal ei saa töötada kodust.

Töötukassa andmete kohaselt oli eilse seisuga Ida-Virumaal napilt alla 8000 töötu, mis tähendab töötuse määraks seal 13 protsenti. Mullu detsembris oli samas maakonnas töötuse määr aga 10,2. Ka üleriigiline statistika näitab töötuse olulist kasvu. Mullu novembris oli 33 189 töötut, tänavu novembris aga 51 401 tööta inimest.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!