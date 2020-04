Ida-Virumaal tuvastati ühes suguvõsas 18 nakatunut Delfi/ERR RUS 302

Drive-in testimine Tartus Foto: Argo Ingver

Arkadi Popovi kinnitusel on laupäeva hommiku seisuga tuvastatud ühes Ida-Virumaa perekonnas juba 18 nakatunut. Täpsemalt on tegu suguvõsaga, kellest 10 inimest on koos elavad pereliikmed.