Ida-Virumaal kehtestatakse koroonapuhangu tõttu uued ranged piirangud

Lisaks individuaaltegevustele ei puuduta piirangud professionaalset ja poolprofessionaalset sporti, sealhulgas noorte sporti. Nendes valdkondades peab olema tagatud viiruse leviku ennetamiseks vajalikud meetmed ning et kokku ei tohi puutuda teiste gruppidega.

Samuti jäävad lubatuks erivajadustega inimeste huvitegevus ja -haridus.

Planeeritavalt hakkavad piirangud kehtima alates laupäevast. Riigikantselei valmistab ette vastava korralduse, mis kiidetakse kava kohaselt heaks homsel e-istungil. Valitsuse kommunikatsioonibüroo teeb sellest täiendava teavituse ning avaldab vastava korralduse ja selle seletuskirja kodulehel kriis.ee

Rangemaid piiranguid pooldab Ida-Virumaal nii terviseamet kui valitsust nõustavad teadlased. Samuti toetavad neid kohalike omavalitsuste juhid ja päästeamet, kellega peaminister Jüri Ratas eile konsulteeris. "Epideemia Ida-Virumaal on suureks mureks meile kõigile, kohapeal on nakatumisnäitaja kaks ja pool korda suurem kui mujal Eestis," nentis ta. "Riik on suunanud regiooni juba täiendavat abi, kuid vaja on ka täiendavaid piiranguid, et koroonaviiruse levik kontrolli alla saada."

Kohalike omavalitsuste ja terviseameti spetsialistide hinnangul on suurimaks murekohaks Ida-Virumaal huviharidus, harrastussport ning võistlused siseruumides, sest just sealt on paljud haiguskolded alguse saanud.

Peaminister Jüri Ratas sõidab homme välkvisiidile Narva, Sillamäele, Jõhvi ja Kohtla-Järvele, et kohapeal olukorraga tutvuda ning arutada, kuidas toetada kohalikke kogukondi koroonaviiruse vastases võitluses.

Koroonaviirus SARS-CoV-2

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

