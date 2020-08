Ida-Virumaa võitleb viirusega. Jõhvi vallavanem: peame kahe nädala jooksul olukorra kontrolli alla saama

Tänahommikuse seisuga on Ida-Virumaal tuvastatud üle 60 koroonaviirusesse nakatunud inimese ja terviseemeti Ida regiooni juhataja Marje Muusikuse sõnul on maakonna olukord kriitiline.

Seetõttu otsustati taastada kogu Virumaal eriolukorra aegne COVID-19 koordinatsioon ja kutsuti koos Ida päästekeskuse juhi Ailar Holzmanni ja Ida prefekti Tarvo Kruupiga homme esmakordselt pärast eriolukorra lõppu kokku Ida-Virumaa omavalitsusjuhid, Lääne-Virumaa omavalitsuste liidu ning riigiasutuste esindajad, et leida võimalikke tõkkeid koroonaviiruse leviku peatamiseks.

Juba praegu töötavad leviku tõkestamise nimel ka haiglad. Ida-Viru keskhaigla kommunikatsioonijuhi Ülo Veldre sõnul arutati täna, kuidas ja mismoodi lahku viia nakkushaigustega ja tavapatsiendid. Samuti jagatakse külastajatele taas maske.

Ühtlasi on tellitud telgid, mida mäletame eriolukorra ajast. Ühte neist luuakse koostöös Synlabiga drive-in testimispunkt, mis alustab tööd tõenäoliselt 1. septembril. Hetkel on veel ebaselge, kas erakorralise meditsiini osakonna ette rajatakse samuti eraldi testimistelk. “Valmisolek on olemas, otsitakse inimesi kontrollpunktidesse, otsitakse inimesi, kes aitavad inimesi haiglas hajutada,” sõnas Veldre ja lisas, et praegu on võrreldes eriolukorraga keerulisem ülesanne, kuna haiglas on lisaks patsientidele ka külastajad.

Veldre tõi positiivse asjaoluna välja, et koroonaviirusesse nakatunute juurdekasvu hoog on pisut raugenud. “Teiselt poolt vaadates on koolide avamine alles ees ja praegu üldist n-ö lukustamist ei tule.”

Jõhvi vallavanem: peame viiruse leviku kahe nädalaga kontrolli alla saama

Jõhvi vallavanem Max Kaur ütles Delfile, et vallavalitsus on valla haridusasutuste pidajana otsustanud lükata edasi kontaktõppe algust Jõhvi valla põhi-ning huvikoolides ja -ringides.

“Oleme piiranud ligipääsu vallavalitsusse ja sinna pääseb ainult äärmisel vajadusel,” kinnitas Kaur. Kodanike nõustamine toimub eelnimetatud perioodil eeskätt elektroonilisel viisil või telefoni teel.

“Kõik üritused, mis pidid lähinädalatel toimuma, on edasi lükatud. Näiteks ei saa kohalikud minna Tivoli tuurile,” sõnas Kaur.