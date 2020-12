Ida-Virumaa saab seoses koroonapatsientide väljakutsete arvu kasvuga ühe kiirabibrigaadi juurde

Karell kiirabi teenindab väljakutseid eeskätt Jõhvi ja Kohtla-Järve piirkonnas ning vajadusel abistab Sillamäel.

Häirekeskuse Ida regiooni juht Janek Murakase sõnul on sel nädalal COVID-19 patsientide väljakutsete arv võrreldes eelmise nädalaga kasvanud pea kolm korda. "Ühtlasi on väljakutsete põhjal täheldatav asjaolu, et koroonaviirus on taas vaikselt hooldekodudesse jõudmas. See tähendab, et juba lähiajal võib koroonaviiruse väljakutsete osakaal kasvada veelgi," ütles Murakas.

Karell Kiirabi Ida piirkonna teenusejuht Ivetta Sakkart-Linnard tõdes, et koroonaviiruse patisentide väljakutsete hoogustumise valguses otsustati päevasesse vahetusse välja panna üks lisakiirabibrigaad. "Uute võimalike kollete tõttu otsustasime ennetavalt täiendada kiirabi ridasid veel ühe kiirabibrigaadiga, et säilitada hädaabiteenuse kättesaadavus ning ühtlustada kiirabitöötajate koormust," lisas Karell Kiirabi Ida piirkonna teenusejuht.

Alates homsest hakkab Ida-Virumaal töötama 15 kiirabibrigaadi – 6 Jõhvi ning Kohtla-Järve piirkonnas, 7 Narva ning Sillamäe piirkonnas ning Kiviõlis ja Iisakus kummaski 1 kiirabibrigaad.

