Ida-Virumaa eristaabi juht Ailar Holzmann: staabil on hästi, aga terviseamet vajab abi

Grete Põlluste reporter RUS 19

"Kui tahame, et nakkuskordaja läheks alla, tuleb meil kõigil terviseametit aidata," sõnas Holzmann Ida-Virumaa olukorda silmas pidades. Foto: Andres Putting

Näib, et ida-virulased on viimaste nädalate jooksul saanud koroonaohust oluliselt teadlikumaks. Suure panuse säärasesse arengusse on andnud muuseas ka kohalik eristaap. Millised on sealsete tööliste silmis hetkeseisuga suurimad väljakutsed?