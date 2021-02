Ida-Viru teedel peab olema libeduse tõttu äärmiselt tähelepanelik, Tallinna-Narva maanteel kiirus vaid 20-30 km/h

Eile õhtul ja täna hommikul on Ida prefektuuris teatatud politseile mitmest liiklusõnnetusest Tallinna-Narva maanteel, kus sõidu- või veoauto on libeduse tõttu sõitnud kraavi.

Kella 5.40 ajal teatati liiklustakistusest maantee 195. kilomeetril, kus libeduse tõttu jäi veoauto teele risti. Liiklus oli ümber suunatud Narva-Jõesuu kaudu. Õnnetuspaigale sõites märkasid politseinikud veel üht abi vajavat veokit.

Kella 4.50 ajal teatati häirekeskusele liiklusõnnetusest Tallinna-Narva maantee 197. kilomeetril, kus libeduse tõttu põrkasid kokku kaks sõiduautot. Keegi õnnetuses vigastada ei saanud ja osapooltega tegeleb edasi kindlustus.

"Teeolud on praegu väga libedad ja üksnes varahommiku jooksul teatati politseile mitmest libedusest tingitud õnnetusest. Kõigil liiklejatel tuleb olla väga tähelepanelik ja teha endast kõik olenev, et teie teekond kulgeks võimalikult turvaliselt," rääkis Ida prefektuuri Narva välijuht Silver Pälsing.

"Sõiduteede libedusest räägib ka tõik, et Tallinna-Narva maantee 190. kilomeetrist alates ei ole teed sisuliselt sõidetavad - liikumiskiirus on keskmiselt 20-30 km/h. Palume sõidukijuhtidel valida teeoludele vastav sõidukiirus, et vältida teelt väljasõitu ning mis lubaks teil vajadusel reageerida muutunud teeoludele. Äärmiselt oluline on ka piisava pikivahe hoidmine, et vältida võimalikku otsasõitu teisele sõidukile," lisas Pälsing.

Transpordiameti teatel sajab Ida-Eestis mitmel pool lörtsi ja vihma. Õhutemperatuur on päeval nulli ümbruses või kerges miinuses, mistõttu tuleb arvestada teedele tekkiva libedusega.