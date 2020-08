Ida-Viru koroonakollete lähikontaktseid võib olla 350

Toimetas: Karoliina Vasli RUS

Foto: Irina Mägi

Eestis on viimasel ajal koroonaviirusega nakatunuid kõige rohkem Ida-Virumaal, kus praegu on viirus diagnoositud 57 inimesel, kellest viis on haiglas.