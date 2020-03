Ida-Viru keskhaiglas viibival Alutaguse hoolekodu elanikul avastati koroona

Alutaguse abivallavanem Kairi Soomer ütleb, et said täna hommikul teada, et Alutaguse hoolekeskuse 89-aastasel elanikul diagnoositi koroona.

Hoolealune viibib praegu Ida-Viru keskhaiglas, kus mehel ka viirus tuvastati. Kaks koroonakahtlusega hoolealust on viidud samuti testimisele ning alustatud on laustestimist kogu hoolekeskuses.

Nakatunud meesterahvas toodi hoolekeskusesse 6. märtsil Ida-Viru keskhaiglast tagasi. Ta käis haiglas kopsupõletikku ravimas. Soomer pakub, et nakatunu viidi sel nädalal haiglasse tagasi ja seal ka mehelt viirus avastati. Kas ta sai nakkuse haiglas või hooldekeskuses, seda Soomer ei tea öelda.

"Ei osanud koroonat arvata. Tal olid kopsupõletiku nähud nagunii," kommenteerib ta.

Soomeri sõnul oli koroonadiagnoos vallale suureks üllatuseks. "Oleme kõiki nõudeid täitnud, isegi rohkem, ja ikka juhtus," selgitab ta. Alutaguse hoolekeskus oli karantiinis juba enne, kui valitus selle üle riigi kõikidele hoolekodudele kohustuslikuks kuulutas.

Soomer ütleb, et vallas on pidevalt olnud üks koroonakolle, Iisaku, kus on umbes kümme nakatunut. Ent nemad ja hoolekeskuse asunikud kuidagi kokku ei puutunud.

"Kellel töötajatest oli natukenegi nohu, köha või muu selline ilming, seda sisse ei lastud," sõnab Soomer. Ta lisab, et kuna nad olid viiruse suhtes äärmiselt valvel, siis seda enam teeb nakkuse jõudmine hoolekeskuse elanikuni ärevaks.

Soomeri hinnangul on Alutaguse hoolekeskuses olud niigi paremad kui paljudes teistes Eesti hoolekodudes. On maskid, kaitseriided ja muud asjad, mida paljudel teistel pole. Samuti ka üle 100 hoolealuse ja meditsiiniline personal. Soomer sõnab, et kõik hoolealused juba on oma tubades karantiinis ja järelvalve all ning hoolekeskuse hoonel on mitu tiiba, mida on võimalik plokkidesse jagada.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!