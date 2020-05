Ida-Tallinna keskhaiglas lubatakse alates uuest nädalast isad sünnituse juurde

ITK ämmaemandusjuhi Vivian Arusaare sõnul on see kindlasti kõikidele sünnitajatele ja ka peredele rõõmustavaks uudiseks. "Hea meel, et saame taas lubada peresünnitusi - isa saab olla juures oma lapse sünnil ning olla toeks naisele. Viimased üheksa nädalat on meile näidanud, et kõik sünnitajad on olnud väga vaprad ja saanud ilusti ka kaaslaseta hakkama. Loomulikult ei ole olnud see neil kerge. Suur tänu kõikidele emadele ja nende peredele, et olite nii mõistvad ja saite aru, miks oli tehtud selline raske otsus mitte lubada kaaslasega sünnitusele," kommenteeris Arusaar.

Haiglasse sünnituse juurde tulev pereliige peab olema terve ning järgima haigla poolt kehtestatud täiendavaid ohutusmeetmeid. Sünnitusmajja saabudes peab pereliige täitma tervisedeklaratsiooni ja samuti kontrollime tema kehatemperatuuri.

Kogu haiglas oleku aja tuleb kanda kirurgilist kaitsemaski ja kaaslasel ei ole lubatud sünnitustubadest vahepeal lahkuda. Sünnitoetajaid (doulad) ja teisi alternatiivseid tugiisikuid sünnitusosakonda hetkel veel ei lubata. Samuti ei saa ohutuse seisukohalt veel lubada pereliikme juuresolekut keisrilõikuse korral operatsioonitoas, sest mida suurem on inimeste hulk, seda raskem on tagada nende kontrollitud liikumist ning vältida juhuslikke kontakte kõikide osapoolte vahel.

Pereliige peab haiglast lahkuma, kui sünnitaja viiakse sünnitusosakonnast üle sünnitusjärgsesse palatisse. Soovitame kõigil enne haiglasse tulekut veenduda, et sünnitajal oleks kaasa pakitud kõik vajalik. Oma pere saab vastsündinu esimeste elupäevadega kursis hoida telefoni või arvuti vahendusel. Haiglas on kõikidele kättesaadav tasuta WIFI.

Kõikidele sünnitajatele tehakse endiselt koroona viiruse test ning täita tuleb tervisedeklaratsioon, kanda kaitsemaski kuni testi vastuse selgumiseni.

"Vaatamata sellele, et peame veel tänagi tavapärasest erineva sünnitusmaja töökorralduse hoidma, tahan kõikidele sünnitajatele julgustuseks öelda, et meie personal on alati valmis teile nõu ja jõuga abiks olema ning küsida võib kõike, milleks hetkel soovi ja vajadust on," ütles Arusaar.