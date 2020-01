Ida-Tallinna keskhaigla politseioperatsioon nurjas kaks seljaoperatsiooni

ITK kommunikatsioonijuht Inge Suder ütles Delfile, et edasi lükkus kaks planeeritud operatsiooni ja patsiente teavitati uutest operatsiooniaegadest. Üks toimub veebruaris ja teine märtsi alguses.

Eile kirjutas Delfi, et kaheks kinnipeetud arstiks, kes peagi ka vabastati, olid ITK tipptasemel lülisambakirurgid Taavi Toomela ja Rasmus Allikvee. Lisaks peeti kinni ka Ralf Allikvee, veel üks haiglatöötaja ja ka ühe ettevõttega seotud isik.

Rasmus Allikveed ja Taavi Toomelat kahtlustatakse altkäemaksu võtmises ja suuremahulises riigihangete seaduse rikkumises.

"Tegemist on Eesti tippkirurgidega omas valdkonnas. Lülisambakirurgia keskuse loomine on meie haigla üks viimaste aastate edulugusid ja seda põhjendatult – väga head ravitulemused kinnitavad seda. Keskus jätkab oma väga olulist tööd, operatsiooni ootel on hetkel 460 patsienti, ambulatoorses järjekorras ligi 1000 inimest. Eestis teist sellisel tasemel kompetentsikeskust ei ole," ütles Suder Delfile.

"On tähtis, et keskuse töö toimub tõrgeteta ja tippspetsialistid jätkavad oma erialast tööd," vihjas Suder, et Toomela ja Allikvee on tänaseks tööpostile naasnud.

ITK-s töötab 2500 inimest, iga päev kasutab haigla teenuseid üle 2000 patsiendi. Meie haiglas toimub aastas ligi 15 000 operatsiooni.