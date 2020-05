Ida-Tallinna keskhaigla plaanib jõuda kuu lõpuks tavapärase vastuvõttude arvuni. Järjekordadega tuleb arvestada

Ida-Tallinna keskhaigla klienditeenindusjuht Lea Karik ütles, et haigla alustas eelmisest esmaspäevast patsientide kutsumisega reaalselt vastuvõttudele ja kui esimesel nädalal käis vastuvõttudel keskmiselt päevas 700 -800 patsienti, siis juba selle nädala alguseks jõuti 1200 patsiendini päevas.

"Meie tavaline päevane vastuvõttude hulk on umbes 2000 patsienti päevas ja selle kuu lõpuks loodame jõuda tavalise normini," ütles Karik. "Meedias ilmunud pildid pikast järjekorrast haiglaõuel võib-olla kohutasid inimesi, kuid tuleb arvestada, et vastuvõtule pääsemisega läheb natuke rohkem aega kui tavaliselt."

Aega kulub rohkem, et tagada patsientide ja haiglatöötajate turvalisus. "Järgime terviseameti nõudeid, hoiame pikivahet ja sellest ka see järjekord – 30 meetrine järjekord võib tunduda pikk, kuid tegelikult tähendab see 15 inimest 2-meetriste vahedega."

Pika järjekorra vältimisele saavad vastuvõtule tulijad ise kaasa aidata, kui nad ei tule liiga vara kohale.

"Kui on vastuvõtuaeg kokku lepitud näiteks kell 10.20, siis ei ole mõistlik kohale tulla kella üheksaks, sest kell üheksa on kutsutud teised patsiendid. Ei tasu arvata, et kui varem kohale tulla, siis saab ka varem vastuvõtule või saab kiiremini järjekorrast läbi - tegelikult ei saa," rääkis Karik. "Mõistlik on tulla 20, maksimaalselt 30 minutit, aga mitte tund või paar varem."

Koroonatesti ei tehta kõigile, kes tulevad vastuvõtule, rahustab Lea Karik. "Meil on haigla ees kontrollpunktid, kus me õpetame patsientidele, kuidas ette panna maski, toimub kindlasti käte desinfitseerimine, mõõdame temperatuuri ja inimene täidab tervisedeklaratsiooni, milles küsime, kas patsiendil on mingeid haigussümptomeid, kas tal on olnud kokkupuuteid COVID-haigetega. Kui kõik on korras - ei ole mingeid haigussümptomeid - siis saab patsient edasi liikuda juba vastuvõtule, uuringule, laborianalüüsidele."

Kariku sõnul on praegu vastuvõtud avatud septembri alguseni, õnneks kasutavad perearstid agaralt ka e-konsultatsioonide võimalust, mis toimusid ka kogu kriisi aja. Samuti jätkuvad osa vastuvõtte kaugvastuvõtuna telefoni teel.