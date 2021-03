Ida-Tallinna Keskhaigla avas neljanda COVID-osakonna. Haiglajuht: suurim mure on personalinappus

ITK juhatuse esimehe dr Ralf Allikvee sõnul on see praegu maksimum, mida haigla endale lubada saab. "Suurim probleem on meie haiglas personalipuudus. Juba ammu oli näha, et õdedest on puudus - need, kes täna õpivad koolis, asendavad vaevu ära need, kes lähevad pensionile," rääkis ta. "Need 151 voodikohta on meie personali hulka arvestades praegu meie lagi," ütles Allikvee. Ta lisas, et edaspidi saab uute COVID-kohtade lisamine olema väga problemaatiline.

Nelja COVID-osakonna loomise tulemusena on ITK-s täielikult peatunud plaaniline ravi siseerialadel ja 80 protsendi ulatuses kirurgilistel erialadel.

Allikvee rõhutas, et juba praegu on oluline ette mõelda sellele, kuidas haiglad saaksid kriisist väljudes tagada plaanilise ravi tagantjärele ka neile, kes jäävad praegu ilma ravita. "Oluline on, et Covid patsientide raviks vajalikku vahendeid ei võetaks plaanilise ravi eelarvest. Kui saame taasalustada plaanilise raviga mais, siis on ITK võimeline käesolevaks aastaks kokkulepitud plaanilise töö ära tegema, seda küll personali tõsise pingutusega, aga inimesed vajavad ravi," sõnas ta.

Allikvee kinnitusel on ITK-s erakorraline abi tagatud.