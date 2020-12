Ida-Tallinna keskhaigla 227 töötajat kaitsesüstiti koroonaviiruse vastu

Esmajärjekorras vaktsineeriti personali, kes töötavad igapäevaselt koroonapatsientide raviosakondades, EMO-s ja naistekliiniku vastuvõtus ning samuti neid, kelle töö on seotud koroonatestimisega.

„227-st vaktsineeritust 97 olid arstid, 77 õendustöötajad, 34 hooldustöötajad ja 19 muud ametikohta, mis liigituvad tugitöötajate alla. Kasutasime ära 40 viaali, sh 27 viaali ületäitmisest saime 27 täiendavat doosi," kommenteeris vaktsineerimise kulgu haigla juhatuse liige – õendusjuht Ülle Rohi.

Ülle Rohi sõnul kulges personali vaktsineerimise positiivselt, kolme päeva jooksul kellelgi terviseprobleeme ja kõrvalmõjusid ilmnenud ei ole. „Loodame, et ka järgmised COVID-19 vaktsiinid jõuavad juba lähiajal meieni ning saame pakkuda järgmisena võimalust neile kolleegidele, kes seekord veel ootenimekirja jäid. Soovime tagada oma töötajatele ja seeläbi ka kõikidele meie patsientidele tõhusama kaitse koroonasse nakatumise ohu vastu," lisas Rohi.

“Kuigi immuunsus tekib juba esimese doosi järgselt, võib antikehade kontsentratsioon esimese doosiga veel madalaks jääda ja tõenäoliselt annab see ainult lühiajalise immuunsuse. Seega tuleb kolme nädala pärast teine doos teha, et olla kindel, et vaktsiini järgselt kujuneb inimesel piisav ja püsiv kaitse,” selgitas Ülle Rohi.

Vaktsineerimisega ei muutu kõik veel üleöö. Vaatamata vaktsineerimisele peab iga inimene ka edaspidi järgima kõiki ettevaatusabinõusid, et tõkestada koroonaviiruse levikut – hoidma distantsi, kandma maski, pesema käsi ning püsima haigena kodus.

Vaktsineerimisega alustati nii Eestis kui teistes Euroopa Liidu riikides ühiselt 27. detsembril.