ID-kaardi rakenduse arendaja on vaegnägijad aastaks abita jätnud

DigiDoci eelmine versioon, DigiDoc3 töötas ekraanilugejatega hästi. Vaegnägijad said probleemideta digiallkirju anda nagu nägijadki. Eesti pimedate liidu juht Jakob Rosin selgitas, et võttis ühendust RIAga, kui avastas, et ID-kaardi rakenduse uus versioon DigiDoc4-ga ekraanilugejaga ei tööta. “Tänaseks oleme väga kaua RIAga kirjavahetuses olnud ja ikka pole mingisugust lahendust leitud,” märkis Rosin. Esialgu soovitas RIA vaegnägijatel DigiDoc3 edasi kasutada. Mõnda aega see lahendus digiallkirjade andmiseks töötas, aga siis ei saanud enam mobiil-IDga vana programmi kasutada.

RIA pressiesindaja Seiko Kuik nentis, et ID-kaardi rakenduse uue versiooni ekraanilugerite tugi on teiste arenduste kõrval viibinud. “Töötame olukorra parandamise kallal ning järgmine Digidoc4 tarkvarauuendus saab valmis juuniks või hiljemalt juuliks ning seal sees on ka ekraanilugerite jaoks peamiste funktsionaalsuste parandus,” ütles Kuik. “Meie soov tulla parandusega välja nii pea kui võimalik.”

Ekraanilugerite tugi viibis, kuna uue ID-kaardi kasutusele võtmise tõttu arendas RIA eelkõige uut ID-kaardi programmi uuendust. “Püüdsime samal ajal ka ekraanilugerite tuge parandada, kuid mitte soovitud mahus. Hoidsime ka vanemat versiooni eraldi kättesaadavalt just alternatiivseks ligipääsetavuse tagamiseks,” selgitas Kuik. Küll aga lõppes ühel hetkel võimalus vana rakendusega mobiilseid allkirju anda.

Kuna DigiDoc3 oli kasutusel väga pikalt, said selles versioonis aja jooksul vaegnägijatele mõeldud vaated paika ning pidevat täiendust ekraanilugerite tegema ei pidanud. DigiDoc4 valmis 2018. aasta juunis ning alles siis hakkas RIA tarkvara kohta tagasisidet koguma ning seda järjest täiendama