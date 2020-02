Hüvasti, prokuratuur: Lavly Perling hakkab hoopis nõustama Ukraina õigusriigi reforme

Täna allkirjastasid Eesti Idapartnerluse Keskus ja ÜRO projektiteenuste büroo (UNOPS) vastastikuse mõistmise memorandumi "Õigusriigi reformide toetamine Ukrainas politsei, riigiprokuratuuri ja hea valitsemistava valdkonnas (PRAVO Police)".

Eesti põhisuunaks saab abistamine ja nõustamine prokuratuuri reformimise abipaketi raames, mida hakkab koordineerima juhtiv riigiprokurör Lavly Perling.

"Eesti toetab rõõmuga Ukraina arengut nii õiguse kui ka valitsemise valdkonnas," sõnas Eesti Idapartnerluse Keskuse juht Gert Antsu. "Õigusreformid Ukrainas on hädavajalikud ning Eesti kogemusest on seal palju kasu. Projekti eesmärk on toetada õigusriigi reformimist ja ühitada selle toimimine parimate Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste praktikatega." Antsu lisas, et säärane koostöö sobitub Eesti laiema eesmärgiga pakkuda praktilist toetust Ukrainale kui meie lähedasele sõbrale ja ühele idapartnerlusriigile.

"Ukraina prokuratuuri juhtkond teeb jõupingutusi, et muuta oma ühiskonda prokuratuuri reformide abil ausamaks ja avatumaks. Koostöös Eesti Idapartnerluse Keskusega annan hea meelega oma teadmised, kogemused ja energia Ukraina kolleegide teenistusse. Taandun hetkel Eesti prokuratuuri tegevusest, kuid minu tänaste kolleegide ja asutuse, mille tegevusse ning arengusse olen panustanud enam kui 20 aastat, käekäik läheb mulle edaspidigi korda," ütles Perling.

Prokuratuuri reformimise abipakett on osa laiemast projektist PRAVO Police. Projekti, kuhu kuulub kokku 12 abipaketti, rahastab Euroopa Liit ja viib ellu ÜRO projektiteenuste büroo (UNOPS) kooskõlastatult Euroopa Liidu nõustamismissiooniga (EUAM). Eesti on varem nõustanud projekti infotehnoloogia küsimustes, aidates seeläbi kasvatada 45 000 Ukraina politseiniku võimekust.