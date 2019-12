Hulgimüüjate surve: suured apteegid panevad uksed kinni

Eesti Apteekide ühendusse kuuluvad suured ketiapteegid teatasid nüüdsama, et sulgevad apteegireformi negatiivsete mõjude teadvustamiseks täna kell 14 oma apteekide uksed. Apteegiketid väidavad, et "reformijärgselt apteegivõrk just selline välja nägema hakkaks ja riigi arvates piisab sellest Eeestis apteegiteenuse osutamiseks."

Sotsiaalminister Tanel Kiik (Keskerakond) nimetas riigikogu ees kõneldes ravimite hulgimüüjate ähvardustaktikat kohatuks, mainides muu hulgas, et apteekide arv ei ole indikaator, mille järgi hinnata ravimite kättesaadavust.

Kiige hinnangul saaks apteegireformi viia läbi kõige edukamalt etappide viisil, kui vahetähtajad kohustaksid ketiapteeke päriselt tegutsema. Kiik nentis, et juba 2014. aastal oleks pidanud märkima reformi vahetähtajad, kuna ketiapteegid pole seni tegutsenud, kuigi tuleval aprillis oleks pidanud reform lõplikult jõustuma.

„Mina ausalt öeldes arvan, et sellised ajad võiks Eestis möödas olla,” ütles ketiapteekide värsket sammu kommenteerides endine tervise- ja tööminister Riina Sikkut (SDE), meenutades seda, kuidas endine praamikuningas Vjatseslav Leedo lubas 20 aastat tagasi samuti praamid seisma panna, kui dotatsioon ei kasva.

„Sedasi endale sobivat seadust välja pressida ei ole kuidagi aktsepteeritav, see ei ole mõistlik ja see ei saa ju tulemust anda. Seadusi me teeme ikkagi arvestades patsientide huve, mitte ainult ärihuve,” märkis parlamendisaadik.

Ketiapteegid jäävad suletuks kuni homseni. Erandiks on valveapteegid, mis teevad oma uksed lahti kell 20.

Apteekide Ühendusse kuuluvad Apotheka, Benu, Euroapteek ja Südameapteek.