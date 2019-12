Hulgimüüjate surve: suured apteegid panevad uksed kinni

Eesti Apteekide ühendusse kuuluvad suured ketiapteegid teatasid täna pealelõunal meediale, et sulgevad apteegireformi negatiivsete mõjude teadvustamiseks täna kell 14 oma apteekide uksed. Apteegiketid väidavad, et "reformijärgselt apteegivõrk just selline välja nägema hakkaks ja riigi arvates piisab sellest Eestis apteegiteenuse osutamiseks."

Eesti Apteekide Ühenduse juht Timo Danilov ütles, et mingit kooskõlastuskohustust neil sellise protesti tegemiseks ei ole, küll aga informeeriti sellest veidi varem ravimiametit. „Kohustus tekib kui apteek on suletud rohkem kui viis päeva,” kinnitas Danilov.

Mis peaks aga pärast ketiapteekide radikaalset sammu juhtuma hakkama? „Nagu me teame, siis parlament tegi eile ühe otsuse ära [apteegireformi peatamine tühistada-toim.]. Aga me soovime nüüd, et riik võtaks vastutuse. Apteekide sunniviisiline kinnipanemine ei ole demokraatlikus ja turumajanduse põhimõtteid järgivas riigis aktsepteeritav.”

Ka ravimiametist kinnitati Delfile, et sellises järsus apteekide sulgemise sammus pole midagi ebaseaduslikku, kuna see kestab vaid ööpäeva, ametit peab teavitama viis päeva ette vaid siis, kui apteegid on suletud rohkem kui nädal. "Seaduslik on see küll, aga kas ka eetiline – nojah," nentis ameti pressiesindaja Kristi Sarap.

Poliitikute hinnangul tegu väljapressimisega

Sotsiaalminister Tanel Kiik (Keskerakond) nimetas riigikogu ees kõneldes ravimite hulgimüüjate ähvardustaktikat kohatuks, mainides muu hulgas, et apteekide arv ei ole indikaator, mille järgi hinnata ravimite kättesaadavust.