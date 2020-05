Hugo Treffneri gümnaasiumi direktor: mul tõusid minister Repsi arvamuse peale ihukarvad püsti

"Mul ajas see arvamus ihukarvad püsti! Ma olin hämmingus!" prahvatas Hugo Treffneri gümnaasiumi direktor Ott Ojaveer.

Direktor selgitas, et koolides kehtestatakse õpetajate suvevaheajad esimese kvartali jooksul direktori käskkirjaga. "Edasi saab puhkuste aegu muuta vaid õpetajate nõusolekul, ühepoolselt neid varem kooli kutsuda ei saa," rääkis Ojaveer. "Tahan ministrilt juriidilist nõu, et kuidas peaks kool ühepoolselt õpetajate kinnitatud puhkused ümber tegema," lisas direktor.

Tänavu suvel lõppev kooliaasta jääb niigi venima, Ojaveeru sõnutsi lükatakse mõned aktused juuni lõppu. "Pealegi saame tulevaste kümnendate klasside õpilaste nimekirjad teada 10. juulil, see tähendab, et osadel suvepuhkust polekski," rääkis direktor.

Kooliaasta alustamine 15. augustil tähendaks seda, et õpetajad peaksid puhkuselt tagasi kooli tulema augusti alguses. "Kooliaasta ettevalmistused võtavad aega vähemalt kaks nädalat. Minu puhkus lõppeb 13. augustil, paljud õpetajad tulevad kooli alles 18.-19. augustil," loetles Ojaveer ette.

Ojaveer nendib, et koroonakriisis oli tavapärase koolitöö jätkamine ränkraske katsumus. "Ei räägi seda vaid enda kooli näitel, kõik koolid ja õpetajad nägid väga palju vaeva. Eriti raske oli distantsõppe korraldamine esimeses ja teises kooliastmes, lisaks jäid nõrgemad õpilased veel rohkem maha, samas oli ka tugevate õpilaste puhul näha, et koolis kohal käies olid nende tulemused muidu paremad," rääkis Ojaveer. Ta märkis, et loodetavasti nüüd väärtustatakse õpetaja rolli ja elukutset rohkem. "Ilma õpetajate selgituste ja juhendamiseta pole võimalik head haridust omandada," ütles ta.

Kuigi distantsõpe oli nii õpetajatele kui õpilastele keeruline kogemus, siis peab Ojaveer kooliaasta alustamist augusti keskel kummaliseks. "Ma olen hämmingus, minu jaoks on see imelik. See pole seadusandliku poole pealt võimalik," kordas Ojaveer.