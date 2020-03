Hooldekodudes tõusevad aprillist teenustasud eriolukorrale vaatamata

ERR vahendab, et näiteks on Häädemeeste vald otsustanud tõsta 1. aprillist hooldekodu kohatasu 900 euroni (varasemalt 660). "Volikogu esimees tegi ettepaneku hinnatõusust loobumist kaaluda, aga kuna istungeid ei saa toimuda seoses nakkusega, siis on see laual lihtsalt praegu," ütleb Häädemeeste Eakate Kodu juhataja Gerli Liiva.

Häädemeeste 240-eurone hinnatõus on siiski pigem erandlik. Teistes hooldekodudes jäävad hinnatõusud tagasihoidlikumaks, ent tõusevad ikka. Näiteks samuti Pärnumaal asuvas Tootsi hooldekodus on hinnatõus oma valla elanikele 40 (620 eurolt 660 eurole), teistele 60 eurot (690 eurolt 750 eurole) kuus.

Tootsi hooldekodu juhataja Pille Jaasi ütles, et sel nädalal lähevad välja veel viimased arved vana hinnaga, ent kuu aja pärast, kui esitatakse aprilli eest tagantjärele arve juba kallima hinnakirja alusel, tuleb see ilmselt paljudele šokina.

Sotsiaalministeeriumi sotsiaalvaldkonna asekantsler Rait Kuuse ütles, et hooldekodu teenuse hinnatõus on asutusepidajate otsustada ning riik siin vajadust sekkuda ei näe. "Kui inimesed ise jäävad rahastamisel hätta, siis saaksid vajadusel ka kohaliku omavalitsuse poole pöörduda ja täiendavat tuge saada. See süsteem peaks olema piisav, et inimeste võimalikule raskusele rahastuse osas reageerida."