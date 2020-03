Hooldekodudes napib kaitsevahendeid. Mis juhtub, kui sinna murrab koroona?

Koroonakahtlusega hooldealuse osas tuleb kasutusele võtta kõik meetmed, et vältida viiruse levimist teistele.

Tuleb desinfitseerida, tuulutada, lapiga koristada kõik ruumid, kus klient on viibinud. Hooldealuse riided ja voodipesu tuleb pesta vähemalt 60 kraadi juures.

Kui test selgitab, et hooldealusel ongi koroonaviirus, siis tuleb ta eraldada oma tuppa ja vajadusel sinna viia ka kõik teised sama diagnoosiga haiged. Terviseameti juhend soovitab tungivalt panna isolatsiooni hooldeasutuse kogu osakond või üksus ning et üksteisega üleliigset kontakteerumist ei oleks.

Asutuses tuleb kehtestada rangemad piirangud: hooldealuste liikumist võimalikult palju piirata, vajadusel kõik toimingud nende toas suutma ära teha. Kui hooldatav peab kuhugi liikuma, näiteks tualetti, võiks tal olla näomask ees. Samuti ka töötajatel. Kui hooldatav midagi kasutab, tualetti, kraanikaussi, ukselinki, tuleb see töötajal ära desinfitseerida. Igal hooldataval peaksid olema isiklikud toidunõud, rätik ja olmevahendid. Korduvkasutatavad nõud tuleb pesta masinas kuuma vee ja pesuvahendiga.

Kui on kahtlus, et töötajal on koroonaviirus, siis asjade kulg on üpriski sarnane hooldealuste kahtlustamisega. Töötajal palutakse vähemalt kaks nädalat kodus olla. Uuritakse välja kõik inimesed, kellega ta hooldekodus kokku puutus ning ruumid, kus ta viibis, desinfitseeritakse. Teavitatakse nakkusohust asutuse tervishoiutöötajat ja teisi osapooli. Kõikidel töötajatel tuleb kasutama hakata isikukaitsevahendeid nagu näomask, kittel, kindad jne.

Kui selgub, et töötajal on koroonaviirus, siis tuleb hoolikalt puhastada kõik ruumid ning tagada hooldekodu edasine töökorraldus. Leida vajadusel lisatööjõudu või vabatahtlikke ning mõelda läbi, kuidas vältida töötajate läbipõlemist.

Samas ei nõua terviseameti juhised töötajalt koroonaviiruse avastamise korral asutuselt samasuguseid raskemaid piiranguid või hooldealuste isoleerimist, kui näiteks viiruse leidmisel hooldealuselt.

Küsisime ka terviseameti eksperdilt Ester Öpikult, miks see nõnda on.

Öpiku sõnul on üldpõhimõte see, et kestahes on nakatunu - teatud reeglid tuleb igal juhul täita. See, et vältida levikut asutuses ja võimalusel isoleerida nakkusallikas.