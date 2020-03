Hooldekodud on rahahädas, riik appi ei tule

Köögi sõnul on viimaste nädalatega üle 30 broneeritud hooldekodukoha ära öeldud, samuti on sugulased umbes kümmekond hoolealust tagasi koju viinud. Kuna hooldekodude ainus tuluallikas on teenustasu ehk kohamaksumus, siis on Köögi sõnul sissetulekud märkimisväärselt vähenenud. “Lisaks on 14-15 klienti, kes on meile võlgu jäänud ja ei suuda hetkel maksta, aga kedagi ära me ei saada, südametunnistus ei luba,” ütles Köök. Ta lisas, et broneeringuid hakati ära ütlema kohe, kui tulid esimesed teadaanded koroonaviirusest.

Töötukassa palgatoetuse meetmete tingimuseks on lisaks vähenenud tulule ka vähenenud töömaht ja vähenenud töötasu. Ilmar Köögi sõnul ei ole tal võimalik kumbagi neist kahandada. “Ma ei saa hooldustöötajate palka vähendada, sest see on alla Eesti keskmise,” ütles Köök. “Kui vähendaksin, siis nad lahkuksid töölt, aga töötajaid on niigi raske leida.”

Lisaks pole võimalik vähendada töömahtu, sest karantiiniolukorras on see just vastupidi suurenenud. Hooldekodud on vähemalt aprilli lõpuni karantiinis, mis tähendab lisapingutusi hügieeninõuete täitmiseks ka töötajatelt: seoses eriolukorraga on juurde tulnud töökohustusi nagu pidev ruumide desinfitseerimine ja tervisekontroll, ütles Köök.

Kõige selle tõttu palub mitme hooldekodu omanik Köök riigilt rahalist abi, et üle 70 töötajale palka maksta. Ideaalis oleks abi vaja kohe. “Äkki riik saaks algul kompenseerida 50% palgafondist,” ütles ta, lisades, et tegelik vajadus võib jääda 50-70 protsendi vahele. “Sellel kuul võib-olla jõuame veel midagi maksta, juba eelmisel kuul oli raskem,” sõnas ta.