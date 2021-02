Hooldamata jalgteede pärast eakal taksoga soovitanud sõita Kalle Klandorfi umbusaldamine ei läinud läbi

Tallinna linnavolikogu esimehe Tiit Teriku sõnul tõi opositsioonierakondade algatatud diskussioon esile küll üle-eestiliselt kehtiva talvist tänavahooldust puudutava regulatsiooni puudused, aga abilinnapea väljavahetamine seda küsimust ei lahendaks.

Täna toimunud linnavolikogu erakorralise istungi päevakorra ainsa punktina arutati umbusaldusavaldust abilinnapea Kalle Klandorfile, mille esitasid eelmise nädala neljapäeval Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Isamaa Erakonna fraktsioonide liikmed.

Umbusaldusavaldus kukkus läbi, kuna volikogu 79 liikmest toetas seda vaid 32 linnavolinikku. Selleks, et umbusaldus leiaks toetust, on vaja vähemalt 40 linnavolikogu liikme poolthäält.

Veebruari alguses viis "Reporteri" toimetus ühe rulaatoriga liikunud eaka naise ise arsti juurde, kuna proual oli Tallinna hooldamata jalgteedel väga keeruline liikuda.

Klandorf soovitas tal taksoga sõita ja lisas, et lapsed ja lapselapsed peaksid saama eakat aidata. Kuigi hooldamata kõnniteid pidas Tallinn justkui paratamatuseks, siis septembri alguses polnud probleem mõne lömmis tomati peale mitu tänavakoristusbrigaadi kohale kutsuda.

„Laser“ kajastas siis, kuidas jalgrattaga liiklemine pole Tallinnas mugav ega turvaline. Saate käigus näidati ka Tallinna kesklinnas tehtud katset, mille käigus paigaldati sõidutee ja rattatee vahelisele eraldusjoonele tomatid, mis liikluses kiirelt lömastusid. See näitas, kui ohtlik on sõidutee äärne rattarada ratturitele. Kui Tallinna transpordiameti asejuhataja Talvo Rüütelmaa ilmus ajakirjanik Marii Karelliga kokku lepitud intervjuud andma, pidas mees eksperimendi käigus teele pandud tomateid nii suureks ohuks, et kutsus neid koristama rasketehnika.