Hooaeg algas: Raekoja platsil avati jõuluturg

Jõuluturgu tutvustavas pressiteates rõõmustas 5+Capital OÜ, et tänavu ehib Tallinna jõuluturgu eriline sära, kuna kannab tiitlit Euroopa parim jõuluturg 2019. Selle tiitli sai Tallinn turismiedendusele keskendunud agentuurilt European Best Destinations. Tõsi, jõuluturgude võistlusel osalesid vaid linnad, mis olid kajastust ostnud - hinnakirja järgi aastase tasuga umbes 1000 eurot.

5+Capital OÜ reklaamib, et Tallinna Jõuluturg pakub ka tänavu traditsioonilist jõulukaupa: maiustusi ja toekamat kõhutäit, käsitööd ja nipsasjakesi. Kaubavalikus on eelistatud omamaine toodang.

Uue müügikohana avab sel aastal oma uksed Hiiumaa väiketootjate majake, kus pakutakse põnevaid ja ehedaid Hiiumaa tooteid, nagu kalašokolaad, käsitööleib mustsõstraga, lambakints, mesi ja palju muud.

Oma majakesega on esmakordselt väljas ka Tallinna Kunstkeraamika Tehas, mis jätkab Tallinna Keraamikatehase 300-aastast traditsiooni luua kaunist ja praktilist keraamikat.

Jõuluturul on ka meelelahutusprogramm, mida juhib Jõuluvana, nädalavahetuseti esinevad laval tantsijad, lauljad ja muusikud. Igal advendipühapäeval süüdatakse advendiküünal, esimesel advendipühapäeval süütavad selle Tallinna praost ja Tallinna linnapea kiriku ühendkooride laulu saatel. Lastele pakuvad meelelahutust karussellid, alates 1. advendist on avatud Jõuluvana majake, kus Jõuluvana parematele salmiütlejatele maiustusi jagab. Uusaastaööl on eriprogramm.