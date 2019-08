Hongkongis kadunud eestlanna leiti elusalt

Austraalia politsei selgitas välja, et Fellas on Austraalia linnas Perthis ning temaga on kõik korras.

Fellase õe kirjutatud otsingupostitust jagati üle 700 korra. Lisaks jagati Delfi uudist kadumisest üle 5000 korra.

Fellas kadus Hongkongis möödunud teisipäeval. Lähedased palusid Hongkongis ja Austraalias viibivatelt eestlastelt, et nad annaksid teada, kui peaksid midagi Fellase kohta kuulma.

Perekond hakkas Fellase pärast muretsema, kuna ei saanud ei sotsiaalmeedia ega telefonikõne vahendusel naisega ühendust.

"Teame, et ta viibis Hongkongis, kuid meil on põhjust arvata, et ta reisis Austraaliasse Perthi linna," edastas Fellase õde Heike Tellmann toona.