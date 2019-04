Homsetel liiklustalgutel rahustavad politseinikud liiklust eri paikades üle Eesti

„Iga aastaga panustavad inimesed liiklustalgutesse üha rohkem ja märgitakse rohkem kohti, kus korralikele liiklejatele kihutajad muret tekitavad,“ ütles Politsei- ja Piirivalveameti politseimajor Sirle Loigo.

„Kui eelmisel aastal märgiti pigem kohti oma kodu vahetuses läheduses, siis sel aastal toodi rohkem välja tiheda liiklusega magistraale – Tallinnas Tammsaare ja Peterburi tee, Paldiski maantee ja Pärnus Ehitajate tee.“

Kaardirakenduse www.liiklustalgud.ee kaudu saatsid inimesed pea 2000 teadet ohtlikest kohtadest, kus kaasliiklejad kipuvad gaasipedaali kuritarvitama. Loigo sõnul puudutab pea kolmandik teateid Tallinna murekohti, neljandik jäi Harjumaale, kümnendik oli Tartu maakonnast, neist omakorda pool puudutas Tartu linnas toimuvat.

„Rohkem kui pooltes teadetes märgiti, et probleem on pidev, samuti hommikust ja õhtust tipptundi. Öise aja tõi välja vähem kui viis protsenti teadetest,“ rääkis Loigo. „Maakondade lõikes laekus kõige vähem teateid saartelt.“

Lisaks kiiruseületamistele anti teada ka muudest liiklusega seonduvatest murekohtadest – liiklusmärkide eiramisest ja valesti parkimistest.

„Loodan, et autojuhid peavad meie kõigi turvalisuse nimel piirkiirusest kinni ka kõigil järgnevatel päevadel “ lisas Loigo. „Lubatud kiiruse ületamine on endiselt kõige levinud liiklusrikkumine, samas kaasnevad just suurel kiirusel toimunud liiklusõnnetustega kõige traagilisemad tagajärjed.“

Selle aasta kolme kuuga on politsei tabanud üle 4500 kiiruseületaja, neist pea pooled linnades.