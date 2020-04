Homsest laevaga Helsingisse enam ei saa, Tallinnasse aga küll

Soome valitsuse otsustas pikendada viiruse peatamiseks kehtestatud meetmeid kuni 13. maini. Laevafirmadel soovitati selleks ajaperioodiks lõpetada piletimüük tavareisijatele Tallinnast Helsingisse ning Tallink, Viking Line ja Eckerö Line on sel suunal piletimüügi oma kodulehtedel peatanud.

Soome sisenemisõiguse osas midagi võrreldes varasemaga ei muutu – see tähendab, et Soome saavad siseneda endiselt vaid Soomes registreeritud elamisõigusega Eesti kodanikud, samuti saavad seda teha hädavajaliku teenuse osutajad.

"Kuid tähelepanu tasub pöörata sellele, et alates laupäevast on reisivõimalused Eesti-Soome vahel väga piiratud. Võimalus on lennata ning Finnair on kinnitanud, et hakkab lendama Tallinna ja Helsingi vahelt vastavalt nõudlusele," teatas välisministeerium.

Kõik transiitreisijad, kes soovivad kaugematest riikidest Soome kaudu Eestisse naasta, saavad seda teha ka peale reedet. "Tallink on näiteks kinnitanud, et autoga ja jalgsi reisijad võetakse Helsingist Tallinna suunal peale. Palume võtta juba asukohariigis lennukile minnes kaasa tõend, et teie lõppsihtkoht on Eesti – näiteks laevapilet," teatas ministeerium.

Neile, kes reisivad Helsingi-Tallinn-Helsingi suunal vältimatu töölkäimise eesmärgil ja kaubaveo teostamiseks, peavad oma õigust reisida piiril tõendama. Neil reisijatel tuleb lisaks passile või ID-kaardile kaasas kanda ka reisi eesmärgi tõendamiseks asjakohast dokumenti, näiteks töölepingut. Lõpliku otsuse riiki lubamise kohta teeb Soome piirivalve.

Loe riiki sisenemise tingimuste kohta Soome piirivalve kodulehelt.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

